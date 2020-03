Pasajeros que no pueden regresar.

La dramática situación que afecta al mundo entero por el avance de la pandemia de Coronavirus genera son solo víctimas, sino también caos en la rutina diaria de la gente que debe movilizarse en medio de los estrictos controles de los diferentes países.

Tal es el caso de miles de argentinos que se encuentran varados en aeropuertos, como sucede en Brasil.

Mientras pasan las horas y los gobiernos refuerzan controles y cuidados, se demoran los regresos a la Argentina y aumenta el caos y la desesperación.

“Lo único que queremos es pisar tierra argentina. Por favor les pedimos que nos ayuden. Somos conscientes que llegamos y debemos ponernos en cuarentena, pero tenemos miedo a que antes no cierren los aeropuertos, tal como lo acaban de confirmar. Nos van a dejar aquí hasta el 5 o 10 de abril para recién cumplir la cuarentena en Argentina. Por favor que alguien nos ayude. Queremos cumplir con todas las normas pero regresar lo más pronto posible. Aquí hay bebés, ancianos, familias enteras”.

Tal fue el dramático pedido de Belén Cazalbon, una salteña que vive por estas horas gran incertidumbre junto a otros 2000 argentinos que permanecen varados en Salvador Bahía, Brasil.

Los argentinos en espera.

La situación se replica de manera similar en otras partes del mundo.