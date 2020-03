Lionel Messi.

El astro rosarino Lionel Messi participó hoy en el desafío de las redes con los "10 toques" haciendo jueguitos con un papel higiénico, una consigna que se fue viralizando como forma de atravesar la cuarentena por la pandemia de coronavirus.





El rosarino subió un video a sus cuentas oficiales e hizo 15 toques, superando largamente el desafío, de los cuales seis fueron con derecha -su pierna inhábil- y nueve con la izquierd





Además, en el posteo desafió, como establecen las reglas del juego, a sus compañeros de Barcelona Arturo Vidal, Jordi Alba y Luis Suárez y a su amigo Sergio Agüero, del Manchester City.





Al final de la "storie" se muestra sonriente y dice: "¿Está bien?", en tono de broma porque le sobró tiempo y contactos con el papel higiénico. A su vez, puso la leyenda "Quedate en casa".

En días anteriores, Messi se pronunció sobre la pandemia y escribió: "Son días complicados para todo el mundo. Vivimos preocupados por lo que está ocurriendo y queremos ayudar poniéndonos en el lugar de aquellos que peor lo están pasando, o bien porque les afectó directamente a ellos o sus familiares y amigos, o porque están trabajando en primera línea para combatirlo en hospitales y centros de salud. Quiero enviarles mucha fuerza a todos ellos".

"Es el momento de ser responsable y quedarse en casa, además es perfecto para disfrutar ese tiempo con los tuyos que no siempre se puede tener", cerró.





El futbolista argentino tuvo más de 7 millones de "me gusta" con el posteo, en una cuenta que tiene llegada a 145 millones de personas.