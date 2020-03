Gustavo Menéndez, intendente de Merlo

Gustavo Menéndez, intendente de Merlo, envió un comunicado a sus vecinos en medio de la pandemia por coronavirus que paraliza al mundo.

“Queridas vecinas y vecinos de Merlo: la República Argentina está atravesando momentos muy complicados debido a esta pandemia mundial que ha llegado a toda Latinoamérica. El pedido que hizo el presidente ayer, en su comunicado oficial, es el mismo que estamos haciendo hoy desde el municipio, que colaboremos para cortar la circulación de este virus quedándonos en casa”, inició.

“En ese sentido, he firmado un decreto adhiriendo al decreto presidencial obligando a los ciudadanos de la República Argentina a guardar un estricto nivel de cuarentena en sus hogares. Estamos garantizando los servicios básicos de nuestro municipio a través de nuestros trabajadores municipales. Por eso, los hospitales van a seguir funcionando y es fundamental. Por eso los servicios como la recolección de servicios van a seguir funcionando y es esencial, al igual que la tarea de desarrollo social”; comentó el mandatario municipal.

“Le pedimos a la población máxima responsabilidad. Las muertas que están lamentado en países muy desarrollados se deben haber tomado decisiones tardías y por no haber sido acompañadas por la población. La única forma de cortar la circulación del virus y frenar esta pandemia es quedarnos en nuestro domicilio con nuestra familia. Que nadie salga, excepto esas personas que estén obligadas por razones de fuerza mayor a salir de sus casas. Esto lo vencemos entre todos. De lo contrario, vamos a repetir la historia que vemos en Europa o en Asia. El argentino es un pueblo solidario y nos caracterizamos por unirnos en momentos difíciles. El gran objetivo como Nación es salvar vidas, por eso a tener responsabilidad y quedarnos en casa”, cerró Menéndez.