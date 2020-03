Se llevó adelante en la Base Aérea de Palomar la primera etapa del operativo que regresa a 140 argentinos que se encuentran varados en en Perú, producto a la emergencia mundial por el coronavirus.

Además, fueron regresados a su país 140 ciudadanos peruanos que estaban viviendo en Argentina. Con la presencia del ministro Agustín Rossi, se despidieron las dos tripulaciones de la Fuerza Aérea Argentina encargadas de llevar adelante los vuelos.

A las 5am, dos aviones Hércules de la Fuerza Aérea Argentina, partieron del aeropuerto del Palomar rumbo a Lima, llevando ciudadanos argentinos y residentes en Perú.

Los pasajeros fueron despedidos por el Embajador de Perú Jhon Peter Camino Cannock, quién agradeció la disposición y confraternidad de las autoridades argentinas.

En el vuelo de regreso trae a los argentinos y residentes que se encuentran varados en Lima, pasajeros de Aerolíneas Argentinas.

En el operativo retorno el Ejército Peruano dispondrá un micro que partirá desde la sede de la Embajada en Lima para trasladar a los pasajeros al aeropuerto de Lima.