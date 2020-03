Coronavirus, tutorial para hacer máscaras.

En plena crisis sanitaria por la pandemia de coronavirus, los insumos como las máscaras para prevenir el contagio son difíciles de conseguir. Un video tutorial te explica cómo fabricarlos de forma casera en simples pasos.

Las máscaras caseras fabricadas con papel de cocina u otro tipo de material similar no son una barrera eficaz para la infección, pero pueden ayudar a frenarla evitando el desabastecimiento en el personal sanitario.

Pasos para su elaboración

Extendé un trozo de papel de cocina sobre la mesa y doblalo en forma de abanico.

Corta dos trozos de goma que irán en cada oreja.

Abrochá los extremos con la goma.

La Organización Mundial de la Salud (OMS), en su página web, especifica que una persona sana solamente debe llevar mascarilla "si atiende a alguien en quien se sospeche la infección" por el Covid-19. Además, amplía su uso para quien tenga "tos o estornudos".

Así mismo, no solo se trata de la dicotomía entre ponerse o no protección en boca y nariz, sino también de cómo. La OMS recomienda lavarse las manos "con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón" antes de ponérsela y asegurarse de eliminar cualquier espacio entre el objeto y la cara. Es necesario igualmente no tocar la mascarilla mientras se usa y, si se hace, de nuevo lavarse las manos.

Una vez que esté húmeda, es de obligado cumplimiento quitársela y no reutilizarla si es de un solo uso. Finalmente, la organización recomienda quitársela por detrás, desecharla "en un recipiente cerrado" y lavarse, de nuevo, las manos.