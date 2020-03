Mirtha Legrand y Juana Viale en medio de cuarentena por coronavirus, EL TRECE

Juana Viale reemplazó a Mirtha Legrand en su programa, quien decidió resguardarse por miedo a contagiarse de coronavirus. Sin embargo, la diva salió al aire y dio su mensaje.

“Te quería saludar, mandarte un beso enorme y darte las gracias por tu trabajo, que me dijeron que lo estás haciendo maravillosamente bien”, arrancó diciendo Mirtha Legrand. “Te di unos manguitos para que dijeras eso”, le respondió Juana con humor.

“Estoy en casa, estoy encerrada. Yo decidí ausentarme por un tiempo, por solidaridad y por mí misma, es una decisión personal”, contó Legrand. “Leo los diarios bien a fondo, veo un poco de televisión, camino un poco dentro de la casa, hago gimnasia", detalló sobre cómo pasa las horas en su casa.

Your browser does not support the video element.

Noticias relacionadas

“Yo estoy bastante asustada te cuento, me asusta lo que está pasando, esta pandemia, es preocupante”, se sinceró sobre el avance del coronavirus en todo el mundo, y particularmente en nuestro país. “Así que tenemos que cumplir lo que nos indican, no salir de la casa, todos los argentinos ya sabemos. Lavarnos las manos, poner alcohol en gel en todos lados donde podamos y calmarse, no entrar en pánico, que es lo peor que puede haber”, aconsejó.

“Los que se han ido afuera, me impresiona, no tienen sentido de la solidaridad”, concluyó, en relación a los que todavía se niegan a cumplir la medidas ante la pandemia.

Durante las próximas emisiones de La noche de Mirtha y Almorzando con Mirtha Legrand -sábados y domingos, respectivamente, por la pantalla de El Trece- la diva será reemplazada por su nieta Juana Viale, quien aceptó cubrir su lugar, así como lo ha hecho en otras ocasiones.

Marcela Tinayre, hija de la Chiqui, que ha estado al frente de los programas, también integra el grupo de personas de riesgo.