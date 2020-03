Malena Galmarini recorriendo la planta de AySA en San Martín.

En el recorrido por la Planta potabilizadora General San Martín, la presidenta de AySA, Malena Galmarini, controló el funcionamiento del servicio y luego mantuvo una reunión con el equipo técnico para realizar acciones que garanticen la continuidad del abastecimiento de agua potable, en el marco de la medidas decretadas por el Gobierno Nacional para contener el COVID-19.

Al respecto, Malena Galmarini expresó: “Nos juntamos con el equipo en principio para evaluar acciones de cara a la pandemia e intentar llegar a aquellos lugares que no tienen red de agua. Estamos trabajando con los municipios, también vamos a trabajar con los bomberos y vamos planificar para no tener imprevistos”.

Por otra parte, agregó: “Además, vinimos a monitorear el funcionamiento en la planta y acompañar a los trabajadores y las trabajadoras que están poniendo el cuerpo, que vienen a sus lugares de trabajo, que se cuidan tanto acá como en su casa, para garantizar el servicio de agua y cloaca para los más de 10 millones de usuarios. Quiero agradecer a los que son parte de la empresa, que están al pie del cañón entendiendo que algunos tenemos que seguir trabajando porque brindamos un servicio esencial y esto también significa cuidar al otro”.

La reunión también contó con la presencia de autoridades de AySA: Alberto Freire, director General Operativo; Fernando Calatroni, a cargo de la Dirección General Técnica; Danilo Zanata, director de Plantas y Establecimientos; Mario Russo, director de Relaciones Gubernamentales; Sebastián Cañellas, director de Prensa y Comunicación; Javier Meola, gerente de la Dirección de Agua; y Alejandro Barrio, a cargo de la Dirección Técnica y de Desarrollo Tecnológico.

De esta forma, AySA garantiza a sus usuarias y usuarios la continuidad en la prestación de los servicios de agua y saneamiento. Asimismo, se recuerda que el agua suministrada es monitoreada las 24 horas, los 365 días del año y sometida a rigurosos análisis de laboratorio, lo que asegura el control permanente de la calidad.

Acerca de la Planta potabilizadora Gral. San Martín

Fue inaugurada en forma parcial en 1913 y completa en 1928. Este establecimiento posee una capacidad de tratamiento de 3.100.000 m³ de agua por día. Es una de las plantas más grandes de la región, tanto por su tamaño como por su producción.

Actualmente abastece a 5,8 millones de habitantes de las zonas de Tigre, San Fernando, San Isidro, Vicente López, San Martín, Tres de Febrero, Morón, Ituzaingó, Hurlingham, parte de La Matanza y toda la Ciudad de Buenos Aires.