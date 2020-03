Colapso en los accesos a Ciudad.

Con cierres en 59 de los 110 accesos a la Ciudad, para restringir la circulación y garantizar el cumplimiento de la cuarentena obligatoria por pandemia de coronavirus. Hay colapsos en las entradas habilitadas tanto por los controles que les hacen a los conductores. Lo que genera kilómetros de congestión.

El secretario de Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro, dijo hoy que había “un alto acatamiento de la cuarentena, pero se ha retrocedido y hay muchos autos queriendo entrar a la Ciudad”, al referirse al aumento de las personas se trasladan esta mañana hacia los ingresos a Capital a pesar del aislamiento preventivo obligatorio para mitigar la propagación del coronavirus.

Your browser does not support the video element.



“La gente tiene que entender de una vez por todas que tienen que cumplir la cuarentena, hoy se tomó como un día hábil normal, vino mucha gente a la Ciudad y necesitamos que se queden en las casas", afirmó D´Alessandro en diálogo con El Destape Radio al señalar que el gobierno porteño redujo los accesos “para focalizar los recursos en los más grandes”.





En ese sentido, afirmó que "el control de la gente que ingresa a la ciudad es exhaustivo" y que a quienes no tienen cómo justificar la circulación "les decimos que vuelvan a sus casas y no les permitimos el ingreso a Capital; y a los que reiteran (el intento de entrar) quedan demorados a disposición de la Justicia".





El funcionario añadió que hasta el momento hay 931 personas puestas a disposición de la Justicia por violar el aislamiento y advirtió: “Si tenemos que endurecer los controles para garantizar el aislamiento obligatorio, lo vamos a hacer”.

Noticias relacionadas





Al respecto, el secretario de Transporte porteño, Juan José Méndez, explicó que “los médicos muestran su credencial y hay una serie de permisos especiales que se pueden tramitar” y que “la mayoría de la gente actúa de buena fe”.





En declaraciones a FutuRock, Méndez detalló que “se restringió hasta el 31 de marzo el recorrido de colectivos de mediana y larga distancia y vuelos de cabotaje”.



“En la Ciudad ajustamos el servicio a la demanda con cronograma de domingo", dijo y destacó que “está viajando un 95 por ciento menos de gente que un miércoles cualquiera”.





Por último, consultado por una eventual extensión del aislamiento obligatorio más allá del 31 de marzo, contestó que “se están analizando todos los escenarios porque es algo nuevo y lo único que sabemos es que si frenamos la circulación de gente, la propagación del virus se frena”.