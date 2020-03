Coronavirus, Argentina, REUTERS.

La secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, afirmó durante el reporte diario del Ministerio de Salud que en Argentina "los que más se infectan (con coronavirus) son los más jóvenes, los activos" ya que 305 de los 387 casos confirmados corresponden a la franja etaria de entre 15 y 59 años.

Vizzotti, afirmó que "no se está evidenciando en este momento" una "sobrecarga del sistema de Salud" que, según explicó es el "indicador" de la "transmisión comunitaria" de coronavirus y afirmó que "el desafío es monitorear" esta situación epidemiológica.

Your browser does not support the video element.

"No aflojemos porque el cumplimiento de las medidas va a definir la curva", pidió la funcionaria de Salud.

Noticias relacionadas

"Los que más se infectan son los más jóvenes, más activos, los que andamos por todos lados y tenemos más posibilidad de pasar la infección a quienes tienen más riesgo de morir", los mayores de 65 e integrantes de grupos de riesgo.

Vizzotti precisó además nuevas estadísticas sobre los pacientes que contrajeron la enfermedad en la Argentina:

- La edad media de los infectados en la argentina es de 44 años

- El 40,9% son mujeres y el 59,1% son hombre

- El 2% de los casos registrados corresponde a menores de 14 años (7 casos)

- El 80% a casos corresponde a personas de entre 15 y 59 años (305)

- El 18% corresponde a casos de mayores de 60 (71)

MAPA INTERACTIVO