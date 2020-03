Una imagen indignante.

La pandemia de coronavirus Covid-19 tiene al planeta entero en alerta, ya que cada día se registran más casos de infectados. Esta situación puede sacar las mejores actitudes de las personas, como también, los actos más repudiables.

Un hombre de Estados Unidos publicó en redes sociales un video en el que lamía unos desodorantes en un supermercado y decía en tono burlón: "¿Quién teme al coronavirus?". Luego de ser identificado, fue arrestado y acusado de terrorismo.

En el video parece que el hombre, identificado Cody Pfister, de 26 años lame una fila de desodorante en una sucursal de la cadena Walmart en la localidad de Warrenton, Missouri, ubicada a una hora al oeste de Saint Louis.

"Hemos recibido numerosos informes sobre el video de locales, residentes cercanos, así como de personas de los Países Bajos, Irlanda y el Reino Unido", dijo el comunicado del Departamento citado por el Daily Mail.

Finalmente, Pfister fue acusado por la Fiscalía del Condado de Warren de una amenaza terrorista en segundo grado.

A corona virus monster from Warrenton, Missiouri, USA. His name is Cody Pfister. Says "who's scared of corona virus." Licks products at Walmart Supermarket. City of Warrenton Police Department have arrested him.#coronavirus #lockdown #LockdownNow #StayHome #COVID19 #COVIDー19 pic.twitter.com/G1vZsWxlgB