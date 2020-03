Violencia en Fuerte Apache. Canal 26.

IMÁGENES SENSIBLES. A medida que sigue imparable el avance de la pandemia de Coronavirus por la Argentina, la sociedad toda se va adaptando a las nuevas necesidades, entre las que están la imperiosa necesidad de cumplir con la cuarentena preventiva decretada por el Gobierno.

Con el paso de los días la inmensa mayoría de la población del país ha demostrado estar en condiciones de cumplir, pese a los reiterados casos que se siguen viendo a diario, con infractores e irresponsables que ponen en peligro al resto incumpliendo con la norma.

Con este marco, es que en algunos lugares de la Argentina, se hace muy complicado que la gente acate el llamado a cuarentena y encierro obligado; sobre todo en zonas muy humildes. Tal es el caso del barrio Fuerte Apache, en el límite entre Ciudad y Provincia de Buenos Aires.

Las imágenes, captadas por vecinos del lugar, son estremecedoras y por demás elocuentes.

En las últimas horas tuvieron lugar violentos enfrentamientos entre la gente que allí vive y las fuerzas policiales, que debieron incluso recurrir a disparos al aire para controlar la situación.

Incidentes en barrios humildes.

Mucha fue la gente que salió a las calles y se quejó por las condiciones de vida en el barrio humilde que habitan.

El hecho no debe ser menospreciado, ya que con el avance de las horas y el posible empeoramiento de las condiciones sanitarias en la Argentina, podrían volver a repetirse.

Los controles y procedimientos ya habían comenzado en horas de esta misma madrugada. Nadie llegó a pensar que la situación se iba a ir de los carriles normales, tal como sucedió.

Comienzo del operativo en Fuerte Apache.