Madonna y Mark Blum, fallecido por coronavirus

El actor Mark Blum, protagonista junto con Madonna de la película Buscando desesperadamente a Susan, murió a los 69 años tras sufrir complicaciones por el coronavirus.

La noticia fue compartida por la compañía de teatro Off Broadway Playwrights Horizons y confirmada por el sindicato de actores SAG-AFTRA.

With love and heavy hearts, Playwrights Horizons pays tribute to Mark Blum, a dear longtime friend and a consummate artist who passed this week. Thank you, Mark, for all you brought to our theater, and to theaters and audiences across the world. We will miss you. pic.twitter.com/NMVZFB5hPb