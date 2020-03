Coronavirus

En los últimos 50 años, varias crisis sanitarias estuvieron relacionadas con enfermedades que se transmiten a los humanos a través de los animales.

El VIH, el ébola, la gripe aviar, y ahora el coronavirus COVID 19 son algunos ejemplos. ¿Por qué esta transmisión es cada vez más frecuente? ¿Cómo ocurre? Qué se puede hacer?

Un informe de la BBC News intenta responder algunas de estas preguntas en medio de una pandemia mundial que atemoriza y paraliza al mundo.

Las ventas de animales en mercados no tradicionales pueden ser el inicio de un problema que afecta a millones de personas alrededor del mundo.