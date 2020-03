Wuhan, China.

Wuhan es la capital de la provincia de Hubei y la ciudad más poblada en la zona central de la República Popular China. Está localizada en la confluencia de los ríos Yangtsé y Han. Tiene una población aproximada de 11 millones de habitantes en un área de 8467 km², si se incluye el área metropolitana.

La ciudad ha cobrado notoriedad en este 2020 por ser la ciudad donde se originó la pandemia de coronavirus. Pero la ciudad tiene otros rincones por descubrir y con lugares imperdibles para aquellos viajeros que disfrutan de las costumbres orientales.

Wuhan es principalmente conocida por ser el origen del levantamiento de Wuchang el 10 de octubre de 1911, lo que llevó a la caída de la dinastía Qing y al establecimiento de la República de China.3​ Wuhan fue brevemente la capital de China en 1927 bajo el ala izquierdista del gobierno del Kuomintang (KMT) dirigido por Wang Jingwei.

​La ciudad más tarde sirvió como la capital de guerra de China en 1937 durante diez meses durante la Segunda Guerra Sino-Japonesa. Durante la Revolución Cultural China tuvo lugar un conflicto armado entre dos grupos hostiles que luchaban por el control de la ciudad y se conoció como el incidente de Wuhan.

Hoy considerada como el centro político, económico, financiero, comercial, cultural y educativo de China central. Es un importante centro de transporte, con docenas de ferrocarriles, carreteras y autopistas que pasan por la ciudad y se conectan con otras ciudades importantes. Debido a su papel clave en el transporte doméstico, a Wuhan a veces se lo conoce como "el Chicago de China" por fuentes extranjeras.

​El Canal de Oro del río Yangtze y su afluente más grande, el río Han, atraviesa el área urbana y divide a Wuhan en los tres distritos de Wuchang, Hankou y Hanyang. El puente de Wuhan sobre el río Yangtsé cruza el mismo Yangtsé en la ciudad. La presa de las Tres Gargantas, la central eléctrica más grande del mundo en términos de capacidad instalada, se encuentra cerca.

Wuhan cuenta con tres zonas de desarrollo nacional, cuatro parques de desarrollo científico y tecnológico, más de 350 institutos de investigación, 1 656 empresas de alta tecnología, numerosas incubadoras de empresas e inversiones de 230 empresas Fortune Global 500.12​ Por su parte, alberga múltiples institutos notables de educación superior, incluida la Universidad de Wuhan, que ocupó el tercer lugar a nivel nacional en 201713​ y la Universidad de Ciencia y Tecnología de Huazhong.