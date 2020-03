Médicos chinos.

China comenzó a controlar la propagación y el personal sanitario recibió una grata sorpresa al ser homenajeados como verdaderos héroes.

Una visión hermosa de cómo los residentes de Wuhan de China se despiden de los médicos que han hecho todo lo posible para controlar la epidemia. Cómo el gobierno chino los trata como jefes de Estado y más.

Una mirada del aprecio y la lealtad de aquellos que han tomado su epopeya en la lucha contra la Corona y la han ganado, tienen todos los saludos y merecen esta despedida honorable de Wuhan en particular, China y el mundo en general.

La ciudad china, la cuna de la pandemia del nuevo coronavirus,​ se abría progresivamente al mundo este sábado tras dos meses de aislamiento casi total, en un tímido proceso de vuelta a cierta normalidad, aunque todavía con fuertes controles a los recién llegados. Mientras las cifras oficiales muestran que la propagación de la enfermedad se ha logrado limitar hasta números muy inferiores a lo que ahora se ve en otros países.

Los primeros casos de coronavirus aparecieron en diciembre en Wuhan. Y la ciudad paga un duro precio por esta epidemia, con más de 50.000 personas contaminadas y más muertos que cualquier otra ciudad en China. Un total de 2.538 decesos, según las cifras oficiales.