Lali y su novio Santiago.

Lali Espósito estaba en España cuando se dio el brote de coronavirus mientras filmaba una serie y ahora está en el país realizando la cuarentena con su novio Santiago Mocorrea.

La artista habló con Andy Kusnetzoff, mediante videollamada, en PH, Podemos Hablar.

Sobre la convivencia dijo que "no es fácil". "Por momentos se complica, pero si te llevás bien con tu pareja, como es mi caso, después es lindo", dijo.

"Empecé a programar el próximo disco, así que me armé un estudio casero para seguir en movimiento", contó y agregó que esos "pequeños momentos de cortocircuitos naturales, en donde hay que respirar un poquito y pasarlos".

GENTILEZA TELEFE.

Lali destacó como positivo que esta situación inédita la llevó a frenar y a descubrir cosas nuevas sobre ella misma y poniendo el foco en las pequeñas cosas.