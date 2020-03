Nicolás Trotta en videoconferencia. Canal 26.

El ministro de Educación, Nicolás Trotta, reiteró hoy que "la escuela es irreemplazable, así como son los maestros y las maestras", pero reconoció la necesidad de apelar a sistemas tecnológicos durante la pandemia de coronavirus "para darle continuidad al trabajo escolar", al exponer en la primera reunión virtual de una comisión de la Cámara de Diputados.

Trotta destacó la decisión de suspender las clases "13 días después del examen primer positivo" del virus Covid-19 en la Argentina.

"Desde el mismo día en que se suspendieron las clases se comenzó con cuatro horas en la TV Pública, en Encuentro y en Paka Paka para garantizar la presencia del Estado, intentando acercar los maestros a los alumnos y a la familia, y es un primer paso y un desafío cuando pretendemos dar continuidad pedagógica a la escuela", declaró.

En el primer plenario que se realiza de manera virtual y es conducido por la presidenta de la Comisión de Educación, Blanca Osuna (Frente de Todos), Trotta detalló todos las medidas adoptadas para poner en funcionamiento tecnológico en el sector educativo.

Videoconferencia de Trotta. Canal 26.

Al abrir la reunión, pasadas las 16, el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, agradeció la presencia del ministro Trotta y a "cada una de las fuerzas políticas que vienen trabajando" para ayudar a afrontar la pandemia y dijo que "el desafió que tenemos como Parlamento es que la tecnología ingrese a nuestras vidas y ponga al Congreso en el siglo 21".

La decisión de invitar a exponer a Trotta fue acordada el viernes último por Massa y los jefes de los bloques parlamentarios, bajo una modalidad que podría repetirse más de una vez por semana, según indicaron fuentes parlamentarias.

Videoconferencia de Trotta. Canal 26.