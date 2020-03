Obra de arte robada en Holanda.

Una pintura del artista Vincent van Gogh fue robada en las últimas horas de un museo holandés que actualmente permanece cerrado debido a la pandemia de coronavirus, según se informó hoy.

El museo Singer Laren, a las afueras de la capital holandesa de Ámsterdam, dijo que "El jardín de la casa parroquial en Nuenen en primavera" ("The Parsonage Garden at Nuenen in Spring") fue robado en un atraco nocturno.

La pintura, realizada en 1884 por el maestro holandés, según indicó la agencia periodística Reuters, había sido prestada por otra institución holandesa, el Museo Groninger en la ciudad de Groningen.

"Estoy conmocionado e increíblemente enojado", dijo el director del museo, Jan Rudolph de Lorm, durante una conferencia de prensa este lunes por la tarde.

Y agregó: "Es muy malo para el Museo Groninger. También es muy malo para Singer".