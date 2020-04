Wimbledon.

Wimbledon, el torneo más prestigioso del tenis mundial, anunció la cancelación de su edición de este año que debía comenzar la última semana de junio a raíz de la pandemia de coronavirus que afecta a gran parte del planeta.





A la cancelación del centenario Grand Slam con sede en Londres se sumó un comunicado oficial en forma conjunta entre la ATP y la WTA en el que anunciaron que no habrá ningún torneo de tenis al menos hasta el 13 de julio, es decir que no habrá gira sobre polvo de ladrillo ni sobre césped.





"Lamentamos mucho informar que la Junta Principal del All England Club (Aelttc) y el Comité de Gestión de The Championships decidieron hoy que Wimbledon 2020 se cancela debido a problemas de salud pública relacionados con la epidemia de coronavirus. La edición 134 del torneo fue fijada y se organizará desde el 28 de junio al 11 de julio de 2021", informó la organización a través de un comunicado difundido en el sitio oficial del torneo.





La decisión de cancelar Wimbledon, que se juega desde 1877, tiene como antecedente la edición de 1945 que no se jugó debido a la Segunda Guerra Mundial.





"Lo más importante en nuestra mente ha sido la salud y la seguridad de todos los que se unen para hacer que Wimbledon suceda: el público en el Reino Unido y los visitantes de todo el mundo, nuestros jugadores, invitados, miembros, personal, voluntarios, socios, contratistas y residentes locales, así como nuestra responsabilidad más amplia ante los esfuerzos de la sociedad para abordar este desafío global a nuestra forma de vida", señala el comunicado.





La cancelación de Wimbledon motivó además el aplazamiento de toda la gira de césped que debía comenzar el 8 de junio y que incluía los torneos ATP de Hertogenbosch, Stuttgart, Queen's, Halle, Mallorca y Eastbourne, y los de la WTA de Hertogenbosch, Nottingham, Birmingham, Berlin, Eastbourne y Bad Homburg.

Asimismo, la Federación Internacional de Tenis (ITF) canceló todo tipo de torneo, en una restricción que incluye a los Futures masculinos y femeninos, el Challenger Tour, el ITF World Tennis Tour, el circuito de Juniors, el tenis adaptado sobre silla de ruedas y los torneos Seniors, respectivamente.





"Devastado", fue la lacónica frase que publicó en su cuenta de la red social Twitter el notable suizo Roger Federer, ocho veces campeón en 'La Catedral' y muy consciente de que a sus 38 años no tendrá muchas ocasiones más para alzar el preciado trofeo, aunque luego, una vez que superó el impacto inicial, confirmó en instagram su presencia para la edición de 2021.

