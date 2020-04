Villa de Juegos Panamericanos de Perú se volvió un hospital de Emergencia, CANAL 26

La Villa Panamericana que albergó los Juegos Panamericanos de Lima 2019 se transformó en un centro asistencial para atender a pacientes que son diagnosticados con coronavirus.

El complejo de edificios recibe contagiados bajo estrictos controles de seguridad y medidas sanitarias debido a la gran amenaza de expansión del virus en todo Perú.

Según las autoridades incaicas, la Villa Panamericana tiene previsto albergar a 900 personas que den positivo de coronavirus en una primera etapa.

“Las dos torres de 20 pisos cada una, cuenta con áreas de hospitalización, equipos de última tecnología y personal especializado para el cuidado y recuperación de los afectados con el COVID-19. Cabe resaltar, que los pacientes internados contarán gratuitamente con los servicios de alimentación, lavandería, TV con cable, limpieza e higiene hospitalaria, seguridad, manejo de residuos que cuentan con protocolos de bioseguridad”, informaron.