Expertos aún no confirman que realizar gárgara sea efectivo.

El químico farmacéutico peruano, Juan Panay, publicó un video sobre un nuevo posible método para eliminar el virus que tiene su origen en un estudio alemán sobre realizarse gárgaras. ¿Qué dicen especialistas?

Panay explica en el video: “Le explicábamos que tenían que hacer gárgaras de sal permanentemente, después de lavarse la boca, ante de acostarse y al levantarse, o salir a la calle y regresar. Le decíamos esto, porque ya sabíamos el mecanismo de acción de la hidroxicloroquina, que iba al alveolo, modificaba el PH y el virus moría. Sólo con modificación del PH ya que no existe viricida. Entonces, al usted hacer gárgaras de sal, iba a cambiar el PH de su garganta y el virus no iba a reposarse para replicar.”

Your browser does not support the video element.

Por su parte el Diario el País explicaba: “El seguimiento de los nueve pacientes, llevado a cabo por el médico Clemens Wendtner, muestra que el virus no sólo se replica en los pulmones como el SARS de 2002, sino que también se replica de manera increíblemente activa en la garganta durante la primera semana con síntomas”.

Noticias relacionadas

El análisis se basó en un estudio del equipo de Wendtner, del hospital de Schwabing-Múnich, que analizó muestras de la garganta, de los pulmones, de los esputos, de las heces, de la orina y de la sangre de los pacientes para entender el comportamiento del nuevo coronavirus.

Por esto el médico pide que en Perú y en el mudo se haga “un llamado” para hacer gárgaras de sal cada día. De esta forma el virus no se reposa en la garganta en la primera semana para evitar que en la primera semana se produzca el contagio ya que en la mayoría de los casos, todavía no se presentan síntomas.

“Durante todo este tiempo, vamos a seguir recibiendo videos acerca de supuestas curas milagrosas y formas fantásticas en las que podemos evitar el virus (causante del COVID-19), pero hay un montón de información que no tiene ningún sustento científico a pesar de que pueden utilizar palabras que suenan científicas, difíciles e, incluso, interesantes como el tema del pH... Les pido, por favor, que eviten hacer caso a esas cosas”, dijo Patricia García, ex ministra de Salud peruana.

“La primera, es indicar que el hecho de hacer gárgaras con sal, que son absolutamente externas, puede cambiar el pH, que es una condición más bien interna en nuestras células”, comentó.

“La segunda confusión importante es que el virus (causante del COVID-19) no está flotando en nuestra garganta. Una vez que el virus ingresa a nuestro organismo, se pega de inmediato a las células y las vuelve locas. Les hace producir y soltar un montón de virus... pero ya hay infección en ese momento. Entonces, cualquier cosa que yo me meta en la garganta, ya sea yodo, agua caliente, sal; eso no va a matar al virus”, agregó.

“Entonces, varias de las cosas que dice este señor en el video, utilizando palabras que suenan como muy técnicas, son absolutamente falsas”,cerró.

MAPA INTERACTIVO CON AVANCE DEL CORONAVIRUS EN EL MUNDO