Violencia de género durante cuarentena por coronavirus en Neuquén, CANAL 26

Una vecina pudo rescatar a una joven de 20 años luego de leer un pedido de ayuda en un papel que le hizo llegar en la provincia de Neuquén.

Todo empezó a la madrugada del jueves, cuando los vecinos llamaron a la policía para alertar sobre una pelea en un domicilio del barrio San Lorenzo.

Según la denuncia, un hombre manoseó a la chica y otro hombre, que también se encontraba con ellos en la casa, golpeó al presunto abusador para defenderla.

Your browser does not support the video element.

Noticias relacionadas

Finalmente, el acusado fue demorado y liberado a las pocas horas. Luego de un par de horas, volvió a la casa con su hermano para vengarse. Ambos tiraron piedras contra el frente de la vivienda y una vez más la policía se acercó al lugar.

Esta vez el agresor y su hermano fueron detenidos por daños a la propiedad pero, quien fue a radicar la denuncia a la comisaría por el segundo episodio, fue la pareja de la joven víctima del presunto abuso, una mujer de 25 años con quien convivía en la misma casa.

La víctima aprovechó entonces que su compañera no estaba para hacerle llegar a su vecina una nota con un desesperado pedido de auxilio, que derivó en una denuncia a la línea 148 para casos de violencia. “Me cortó los brazos, ya no puedo más”, había escrito la chica.