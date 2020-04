Coronavirus en China, REUTERS

El gobierno chino anunció que no registró ninguna muerte por coronavirus en las últimas 24 horas por primera vez desde que comenzó a publicar estadísticas sobre el virus surgido en ese país hace más de cuatro meses, y en paralelo la ciudad de Wuhan, cuna del brote, volvió a abrirse y a permitir la circulación y la salida de personas y vehículos.

La Comisión Nacional de Sanidad de China informó que, además de no registrarse nuevas muertes por la Covid-19, la enfermedad causada por el virus, los casos graves de infectados por el coronavirus SARS-CoV-2 se redujeron hasta los 211, la cifra más baja desde enero.

Durante las últimas semanas la cifra oficial de muertos por coronavirus se había mantenido constante por debajo de la decena en China, y la mayoría de los decesos han ocurrido en la cuna de la pandemia, la ciudad central china de Wuhan, de 11 millones de habitantes.

Según la comisión, en la capital de la provincia de Hubei quedaban 181 de los 211 pacientes infectados en estado grave.

Sin embargo, Wuhan comenzó a levantar las últimas restricciones a los viajes y movimientos, luego de que se hiciera lo propio en el resto de la provincia de Hubei hace dos semanas tras dos meses de cuarentena total de sus 56 millones de habitantes.

Cientos de vehículos empezaron a cruzar los peajes que salen de la ciudad, en los que hasta hoy habían controles policiales que no dejaban pasar a nadie, excepto que tuvieran un permiso especial, según imágenes transmitidas en directo por la televisión estatal CGTN y citada por la agencia de noticias EFE.

Pese a que las autoridades pidieron no abandonar la ciudad a menos que sea esencial, algunos coches hicieron colas durantes horas para poder salir de Wuhan.

Las autoridades sanitarias chinas indicaron que en las últimas 24 horas se diagnosticaron 32 nuevos casos, todos ellos provenientes del extranjero, frente a los 39 registrados la víspera, todos menos uno "importados".

A pesar de estos nuevos casos, el número total de infectados "activos" en el país asiático continuó descendiendo hasta los 1.242, ya que el número de pacientes dados de alta acostumbra ser mayor que el de nuevos contagios.

De este modo, el número total de infectados diagnosticados en China desde el inicio de la pandemia es de 81.740, entre los que han perecido 3.331 personas y, por el momento, se ha dado de alta a 77.167 personas tras haber superado con éxito la enfermedad.

En cuanto a los infectados asintomáticos, China registró 30 nuevos casos en este último parte, elevando el total de asintomáticos en observación a 1.033.

El pasado 12 de marzo, el gobierno chino declaró que el pico de transmisiones había llegado a su fin en el país.

Los síntomas del nuevo coronavirus son en muchos casos parecidos a los de un resfriado, pero pueden estar acompañados de fiebre y fatiga, tos seca y dificultad para respirar.

Video: Gentileza Europa Press