Coronavirus, Francia, REUTERS.

En Francia algunos alcaldes han tomado distintas medidas de cara a la prevención y cuidados para frenar la propagación de la pandemia de coronavirus. En Sceaux, una localidad al sur de París, los mayores de 10 años deben salir a la calle con mascarillas. Quienes no cumplan con esto serán multados con el pago de 38 euros.

Philippe Laurent, alcalde Sceaux, dijo: "Personalmente, creo que el Estado podría haber establecido una regla que obligara a las personas a cubrirse la boca y la nariz cada vez que salen. Entonces no tendríamos todos estos problemas de diferentes regulaciones de un municipio a otro. Pero si el Estado no lo hace, considero que es mi deber como alcalde, como responsable político, hacerlo", ha declarado.

Una vecina de la zona avaló la medida: "Creo que esta medida es normal. Pero el problema es que no tenemos los medios para implementarla. Una bufanda es completamente inútil. ¡Es solo para evitar una multa!".

Noticias relacionadas

La falta de mascarillas llevó al Gobierno a decir a los franceses que su uso no era necesario para la población en general, para evitar el contagio.

Your browser does not support the video element.

GENTILEZA EURONEWS.

El 3 de marzo, el Ejecutivo galo requisó todas las existencias y medios de producción de mascarillas sobre el territorio francés. Hasta hace menos de una semana, cuatro millones de mascarillas pertenecientes al grupo sueco Mölnlycke estaban bloqueadas en la ciudad francesa de Lyon. Ante las presiones de Estocolco, finalmente, París levantó la prohibición de exportación.

MAPA INTERACTIVO CON AVANCE DEL CORONAVIRUS EN EL MUNDO