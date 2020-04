Captura devideo.

La Guardia Civil del Puesto Principal de Puerto Rico Mogán, en Gran Canaria en España denunció a dos personas de nacionalidad italiana por haber participado en una fiesta en la pileta comunitaria de un complejo de apartamentos. Las personas en cuestión estaban con otras que lograron escapar.

La Policía Local solicitó apoyo a la Guardia Civil cuando recibieron la información de una fiesta en el complejo donde había al menos siete personas tomando sol, bebidas alcohólicas y escuchando música. Esta actividad incumplió las medidas dictadas en el artículo 7 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, sobre el estado de alarma sanitaria debido a la pandemia de coronavirus.

Your browser does not support the video element.

En el momento de la presencia de los agentes, varias de las personas que se hallaban en el lugar huyeron hacia sus domicilios, aunque los agentes lograron interceptar a dos personas.

Noticias relacionadas

Este delito contempla multas que oscilan entre los 601 y 30.000 euros. Desde la Guardia Civil recordaron que este tipo de imprudencias y acciones dolosas generan un riesgo para el que las comete así como el resto de la población.

Por el momento los agentes siguen intentando identificar a las cuatro personas restantes que se encontraban en la pileta.