Portaaviones Charles de Gaulle.

Cincuenta tripulantes del portaaviones francés "Charles de Gaulle" han dado positivo al Covid-19, anunció el viernes el ministerio de Defensa francés.

"Los resultados de las 66 pruebas realizadas concluyeron que había 50 casos de covid-19 a bordo del Charles de Gaulle", dijo el ministerio en un comunicado, dos días después de que informara sobre casos sospechosos.

"No se observa actualmente ningún deterioro en el estado de salud de los marineros a bordo", añadió el ministerio.

El portaaviones nuclear, que estaba navegando por el Atlántico, anunció el miércoles que había decidido anticipar su regreso a Francia tras el descubrimiento a bordo de casos sospechosos.

Se desconoce el origen de la contaminación. La nave no ha estado en contacto con ningún elemento externo desde el 15 de marzo.

"El objetivo es identificar la ruta de contaminación y poner el pie el protocolo para limitar la propagación del virus", reza el comunicado.

Un equipo del Servicio de Salud de las Fuerzas Armadas (AFHS) fue enviado a bordo el miércoles. Está compuesto de dos epidemiólogos, un experto en bioseguridad y un médico a cargo de la toma de muestras.

Tres marineros fueron evacuados "como medida de precaución" y trasladados a un hospital en Toulon, en el sur de Francia.

Después del estadounidense "USS Theodore Roosevelt" en el Pacífico, el "Charles de Gaulle" es el segundo portaaviones oficialmente contaminado por la pandemia que azota el planeta desde diciembre.

