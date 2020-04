Máscaras para protegerse del coronavirus

Desde la Municipalidad de San Nicolás realizaron un tutorial para que todos puedan realizar su propia máscara para enfrentar al coronavirus con elementos que todos pueden tener en casa.

Se trata de dos simples elementos: una vincha y una carpeta A4. Y con unos minutos de trabajo, tendremos la mascarilla en caso de que sea necesario salir a la calle.

Your browser does not support the video element.

Dicha máscara es efectiva ya que cubre la zona de los ojos, la nariz y la boca, lugares por donde puede ingresar el virus del COVID-19.

Es simple y fácil. Solo necesitarás una tijera y tendrás lista tu mascarilla.