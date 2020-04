Sin cuarentena en la villa 1-11-14, CANAL 26

Un vecino de la villa 1-11-14 denunció el total incumplimiento de las medidas de aislamiento ordenadas por el Gobierno Nacional, en medio del avance de la pandemia del coronavirus.

A través de un video, que se viralizó en las redes sociales, el hombre inició su denuncia: “Hay miles de personas haciendo sus negocios y nadie cumple con la cuarentena”.

Las imágenes, tomadas en inmediaciones de calle Bolivar, muestran una multitud, en medio de puestos que ofrecen productos y alimentos de todo tipo.

La 1-11-14 es considerada la villa de emergencia más grande de Capital Federal. Un relevamiento de 2018 realizado por el Instituto de la Vivienda de la Ciudad arrojó que en las 31 manzanas que la componen viven más de 40 mil personas.