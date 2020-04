Captura de videos.

Nueva York vive una crisis sanitaria sin precedentes a causa de la pandemia de coronavirtus con casi 6.000 muertos. Ahora se conocieron videos del 26 de marzo donde la policía dispersó a un grupo de judíos ultraortodoxos del barrio de Williamsburg, en Brooklyn, que acudieron a una de sus escuelas religiosas a recoger alimentos, afirmaron las fuerzas de seguridad.

Según la propia Policía, “más gente de lo esperado” se desplazó al lugar en busca de comida, por lo que de nuevo fue necesaria la intervención de los agentes en esta comunidad, que ha recibido críticas por ignorar las normas establecidas con el fin de frenar la propagación del coronavirus.

Your browser does not support the video element.

“Oficiales del precinto 90 acudieron para ayudar en el distanciamiento social para los individuos que hacían fila”, explicó la Policía, apuntan los medios sociales.

Por su parte, una testigo contó al medio New York Post que los grupos de judíos ultraortodoxos estaban formados en su mayoría por mujeres y niños, y que los agentes acudieron con megáfonos para pedir que se dispersaran.

A principio de marzo una clínica que provee de servicios a esta comunidad informó de cientos de casos de coronavirus entre los judíos hasídicos en los barrios de Williamsburg y Borough Park, en Brooklyn, a la vez que la Policía tuvo que dispersar la celebración de una boda a la que asistieron al menos 200 personas pese a que las autoridades neoyorquinas han prohibido reuniones de más de 10.

Ante la actitud de algunos miembros de la comunidad, rabinos y políticos han lanzado contundentes mensajes para pedir a los judíos ortodoxos que no lleven a cabo ninguna ceremonia religiosa que requiere la presencia de más de 10 personas.

Your browser does not support the video element.

El rabino Yakov Horowitz, director de Centro para la Vida Familiar Judía, condenó a “todos los que están participando” en ceremonias colectivas en residencias privadas, “ignorando virtualmente a todos los rabinos que las han prohibido”.

“Mientras se acumulan los cadáveres, creo que es momento de llamar a estas personas por su nombre: gente que tiene las manos ensangrentadas y que supone un peligro para los más vulnerable”, sentenció Horowitz.

Your browser does not support the video element.

El senador del estado de Nueva York Simcha Felder, por su parte, afirmó en un video publicado en las redes sociales que “las normas son muy claras y muy sencillas”, en referencia al distanciamiento social.

“Como resultado de demasiada gente tomando malas decisiones, la gente está muriendo. (…) ¿Cuánta más gente tiene que morir? ¿Cuánta más gente estáis dispuestos a sacrificar”, preguntó Felder.

Your browser does not support the video element.

Algunos miembros de la comunidad han empezado a adaptarse a la nueva realidad, y pueden verse imágenes en las redes sociales de algunos judíos ultraortodoxos de la zona de Williamsburg participando en rituales desde sus balcones.

