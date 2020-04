Recesión en el mundo por el coronavirus

La economía mundial sufrirá este año una recesión histórica, la mayor en casi cien años, debido a la pandemia de coronavirus COVID-19, según prevé el FMI.

Según el Fondo Monetario Internacional, el PIB mundial retrocederá un 3%, aunque recuperará lo perdido el año que viene, que augura finalizará con un crecimiento del 5,8%. Lo que está ocurriendo no había pasado nunca: "Es un choque sin precedentes. Hemos cerrado importantes sectores de la economía. Al reabrir los sectores se empieza desde una base muy baja, pero la actividad económica vuelve gradualmente", explica Gian Maria Milesi-Ferretti, director adjunto del departamento de investigación del FMI.

Aunque muchos países han adoptado programas de retención de empleo, la paralización aumentará considerablemente en todo el mundo

Your browser does not support the video element.

Noticias relacionadas

Por eso es esencial que los gobiernos tomen medidas draconianas para evitar que las empresas se declaren en bancarrota, para evitar que los trabajadores pierdan sus salarios. Se está haciendo una gran inversión para preparar el reinicio de la actividad económica.

La zona euro será especialmenta castigada. El PIB se reducirá un 7,5%, más del doble de la media mundial.

"La razón de un descenso muy, muy pronunciado en comparación con otros países es simplemente que la epidemia se ha cobrado hasta ahora un número de víctimas mucho mayor en Europa que en otras partes del mundo", concluye Milesi-Ferretti, director adjunto del departamento de investigación del FMI.

Si los confinamientos se extienden más allá del segundo trimestre del año y se producen nuevos brotes de la COVID-19 en 2021, las pérdidas se doblarán.