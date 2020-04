Anuncio de Rodríguez Larreta.

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, el vicejefe y ministro de Justicia y Seguridad, Diego Santilli, y el secretario de Transporte y Obras Públicas, Juan José Mendez, presentaron durante la mañana de este jueves, junto al ministro del Interior de la Nación, Eduardo "Wado" de Pedro, un sistema infrarrojo que permitirá identificar la temperatura corporal de las personas por medio de cámaras de video.

Los primeros aparatos de ese tipo se instalarán en la entrada del Centro de Trasbordo Constitución, con el objetivo de acrecentar los controles ante el avance de coronavirus.

La implementación de estas medidas se dan en el marco de la cuarentena obligatoria preventiva, y en lugares de alto tránsito de gente.

"Este es un dispositivo que mide la fiebre de todos y en el caso que se detecte, se realiza una segunda revisión con un termómetro tradicional y si se conforma, se pasa a un protocolo para que la persona regrese a su casa", dijo el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

Rodríguez Larreta, también explicó que se siguen implementando los controles con toma de temperatura mediante termómetros en la entrada de estaciones de trenes y subtes, para seguir reforzando los sistemas de prevención, a los que se agregan desde hoy estas nuevas cámaras.

La presentación se llevó a cabo desde las 7:45 en la Avenida Juan de Garay y el cruce con la calle Lima, en el Centro de Trasbordo Constitución.

"Es un modo más para cuidar a la gente", dijo Rodríguez Larreta, a la vez que celebró el cumplimiento del uso del tapabocas obligatorio.

Por su parte, el funcionario nacional remarcó que este tipo de medidas "son complementarias, porque lo único que sirve para combatir esta pandemia es la responsabilidad individual y colectiva" de cumplir el aislamiento social, preventivo y obligatorio.

En tanto, el ministro de Transporte, Mario Meoni, explicó que "a partir del lunes va a aplicarse también este sistema en las distintas terminales de trenes de la Ciudad de Buenos Aires", con el objetivo de detectar posibles casos de coronavirus.



Además de Rodríguez Larreta, Santilli, Méndez y "Wado" De Pedro también estuvieron la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, y el ministro de Transporte nacional, Mario Meoni.