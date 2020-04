Artistas mexicanos unidos en la cuarentena.

Lila Downs, Cristian Castro, Belinda, Camila, Mijares y Ximena Sariñana son algunos de los 30 intérpretes mexicanos que crearon una versión local de "Resistiré", el "himno" de la cuarentena por coronavirus en España.

La iniciativa fue auspiciada por 14 empresas y fundaciones en México y los fondos recogidos por la difusión de esta pieza serán destinados a habilitar un centro de convenciones de la filial del grupo financiero Citigroup en México como hospital para enfermos de Covid-19, informó ANSA.

El hospital, ubicado al oeste de la capital cuyo acondicionamiento es patrocinado entre otros por el magnate Carlos Slim, atenderá en sus 890 camas a pacientes leves y moderados de la enfermedad.





La versión mexicana de la canción lanzada por el Dúo Dinámico en 1988 pero potenciada a partir de su utilización por Pedro Almodóvar en el filme "Átame", fue vista desde esta mañana por 67.789 personas.

La canción alcanzó gran suceso en la Argentina al ser utilizada como tema principal de la telenovela "Resistiré" protagonizada por la dupla Pablo Echarri-Celeste Cid en 2003 a través de Telefe, en una versión del grupo AQM, liderado por el baladista cordobés David Bolzoni.

