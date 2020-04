Algunos de los artistas que participaron.

Rolling Stones, Paul McCartney, Elton John, Stevie Wonder, Billie Eilish, Alanis Morissette y Andrea Bocelli fueron parte del elenco encargado de animar el macro evento solidario “One World: Together at Home” propiciado por la Organización Mundial de la Salud, la organización benéfica Global Citizen y Lady Gaga, quien también son de la partida.





Otras figuras de la música que participaron de la convocatoria son los latinos Jennifer López, Juanes, Luis Fonsi, Maluma, Anitta y J Balvin, artistas pop como Taylor Swift, Lizzo, Chris Martin y Celine Dion y europeos entre los que se cuentan las francesas Angèle y Christine and the Queens y la británica Jessie J.

Luego de una clip que mostraba distintas postales del mundo asolado por la pandemia de Covid-19, se mostraron imágenes de médicos y especialistas siendo celebrados por su labor.

Presentada por Jameela Jamil, la primera en aparecer en escena fue Andra Day, que justamente quiso celebrar a quienes se encuentran luchando en la primera línea y les dedicó su canción "Rise Up". Luego siguió el ex One Direction Niall Horan, con una versión de su tema "Black & White", antes de abrir paso a un video que hacía hincapié en la importancia de cuidar de los adultos mayores.

Charlie Puth.

Un clip, luego, mostró una serie de casamientos no convencionales en las calles o en vía videoconferencia, demostrando que pese a la pandemia, la vida continúa. Tras la interpretación de Hassain Al Jassmi, desde los Emiratos Arabes, Jack Black mostró en un divertido video cómo es su rutina de ejercicios en cuarentena.

"Extraño a mis fans. Extraño abrazar a mis fans", dijo Kesha, otra de las artistas que se sumó a la iniciativa solidaria. "Sé que hay mucha gente que no duerme y se sacrifica para salvarnos, y me gustaría decirles que quisiera hacer mucho más por ellos, pero que por el momento haré algo de música para celebrarlos". La cantante estadounidense brindó entonces una versión al teclado de "Rainbow", acompañada de imágenes de los arco iris dibujados por niños, un símbolo global de esperanza frente a la pandemia.

Adam Lambert.



Adam Lambert volvió a presentarse, esta vez con su canción "Superpower", al igual que el dúo Soffi Tukker, que invitó al baile con su single "Drinkee". Finneas, en tanto, hizo una versión muy intimista de "Let's fall in love for the night".



La nómina sumó en las últimas horas a nuevas personalidades de la canción y también del cine y la televisión, entre quienes se cuentan a Alicia Keys, Amy Poehler, Awkwafina, Camila Cabello, Ellen Degeneres, Ll Cool J, Lupita Nyong’o, Matthew Mcconaughey, Oprah Winfrey, Pharrell Williams, Sam Smith, Shawn Mendes, Usher y Victoria Beckham, entre más.

Sebastián Yatra.





La actriz estadounidense Laverne Cox dio la bienvenida a la quinta hora de festival, que inició con Common y "God is love", además de enviar un mensaje a los trabajadores de la salud del mundo: "Ustedes trabajan muy duro, y sabemos que puede ser apabullante, pero así nos dan fuerza para seguir. Gracias por todo lo que hacen".

Maluma.

Visiblemente emocionada, Lady Gaga, la anfitriona de la noche, se lució. No solo con la organización del evento, del que extraoficialmente se dice que recaudó $ 128 millones, sino con su interpretación al piano de Smile, un regalo para la audiencia y sus fieles seguidores.

"Despiértame cuando septiembre finalice”, dice una línea del tema Wake Me Up When September Ends que Billie Joe Armstrong interpretó el sábado. El recuerdo de su padre fallecido de cáncer llevó al líder de la banda de punk rock Green Day a escogerlo para esa noche. La pantalla lo mostró con la mirada perdida en la nada, tocando su guitarra acústica.

El objetivo de “One World: Together at Home” fue recaudar dinero para el Fondo de Respuesta al Covid-19, aunque no pretende recabar donaciones en directo a través del público.

