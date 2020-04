Paulina Rubio.

La cantante Paulina Rubio grabó hace unas horas un video en sus redes para concientizar a su seguidores sobre la importancia de quedarse en casa para combatir la pandemia de coronavirus y brindar un minirecital desde su casa en Miami.

Noticias relacionadas

Pero el video alertó en seguida a sus fans por la extraña actitud de la artista, que además de hablar de manera inconexa sin ningún tipo de sentido, hacía movimientos bastante extraños entrando y saliendo del foco de la cámara.

Your browser does not support the video element.

Estos gestos extraños han provocado que sus seguidores especulasen con que la mexicana no se encontraba en condiciones durante este vídeo en directo, que ha hecho que su nombre se trending topic y ha desatado una oleada de memes culpables de una gran polémica en la red.

"Help coronavirus. Muy contenta. Emocionada. Todo esto es nuevo para todos nosotros”, dijo la cantante mientras se agachaba una y otra vez esquivando la cámara.

"Le mando un beso a Thalía, mi compañera de toda la vida, le mando un beso muy grande". Nada más finalizar su discurso, Paulina quiso que fuese "la música" la que hablase y se arrancó a cantar 'Tal vez' ante la sorpresa de todos aquellos que la veían en directo y analizaban su extraño comportamiento.

Lejos de enfadarse por las reacciones ante el vídeo, Paulina Rubio ha compartido varios de los memes que le han hecho con fragmentos del vídeo e incluso ha elaborado uno en su perfil de TikTok en el que, a través de una pantalla partida, se burla de sí misma.