Novak Djokovic. Reuters.

El tenista serbio Novak Djokovic, actual número uno del ranking mundial de la ATP, señaló hoy que no está "a favor de las vacunas" y cuestionó la obligatoriedad ante una posible reanudación de las competencias luego de la suspensión por la pandemia del coronavirus.

"No estoy a favor de las vacunas. No me gustaría que nadie me obligue a hacerme vacunar para viajar", manifestó Djokovic en una transmisión en vivo realizada a través de su cuenta de la red social Facebook.

El tenista se expresó frente a los rumores que indican que los jugadores deberán vacunarse obligatoriamente contra el COVID-19 para que se pueda retomar la actividad.

"Si esa será la regla, la ley, ¿qué va a pasar? Debería entonces decidir si voy a someterme a eso o no. Por el momento, tengo esta opinión. No sé si va a cambiar", agregó.

Para el serbio, "los viajes serán el principal obstáculo" para que se puedan desarrollar las competencias, aunque estimó que se podrían volver a disputar "antes de septiembre u octubre" próximos.

"La temporada se reanudará oficialmente cuando todo el mundo esté seguro al cien por cien de que la gente puede venir. Y eso llevará tiempo", afirmó.

En la temporada 2020, Djokovic había obtenido 18 victorias de forma consecutiva hasta el parate que se determinó el 16 de marzo en medio de la pandemia.

En cuanto a la lucha contra el coronavirus, a fines de marzo el deportista donó un millón de euros para la compra de respiradores y material médico en Serbia.

Además, el ganador de 17 títulos de Grand Slam encabeza un plan para recaudar fondos para los tenistas que se encuentran más afectados económicamente por la suspensión de los torneos.