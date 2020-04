Vuelos, coronavirus.

Una de las mayores incertidumbres a raíz de la pandemia de coronavirus, es cuándo se podrán normalizar los vuelos.

Las aerolíneas buscan soluciones mientras aumentan sus pérdidas. Algunas estudian dejar asientos vacíos para favorecer el distanciamiento social y otras hacer test de sangre a los pasajeros antes de viajar.

Los viajeros se muestran muy reticentes ya que una encuesta expresó que el 40 % esperarán seis meses o más antes de volver a subirse un aparato.

Noticias relacionadas

El miedo y las drásticas medidas contra la pandemia lastran el negocio. Los vuelos nacionales han caído un 70 % en todo el mundo.

Your browser does not support the video element.

GENTILEZA EURONEWS.

Virgin Australia se ha convertido en la primera gran aerolínea víctima del coronavirus tras declararse en suspensión de pagos. Otra como IATA pide ayuda financiera de emergencia, pues estima que 25 millones de empleos, ligados directa o indirectamente al sector, están en peligro.