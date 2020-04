Pandemia de coronavirus en Estados Unidos, REUTERS.

El presidente estadounidense, Donald Trump, firmará hoy una ley aprobada anoche con ayuda por casi 500.000 millones de dólares para empresas y hospitales por un brote de coronavirus que ha matado a más 50.000 personas con 870.468 contagios y destruido uno de cada seis empleos en el país, mientras continúa el debate sobre cuándo levantar restricciones para permitir una reactivación económica.

En la lista de países más afectados es seguido por Italia, donde murieron hasta ahora 25.549 personas, y España , con 22.157 muertes, según datos de la Universidad Johns Hopkins.

Estados Unidos ya testeó a más del 14% de sus 329 millones de habitantes y registró 866.646 casos y más de 50.000 decesos. La ciudad de Nueva York sigue siendo la más golpeada con más de 16.000 muertes.

Denise Del Pino, periodista en Miami detalló en CANAL 26 cómo fueron los testeos realizados: "1 de cada 5 personas ha sido contagiada asintomáticamente, hay más de 2 millones que no sufrieron síntomas o fueron internados".

La medida fue sancionada casi por unanimidad por la Cámara de Representantes tras su media sanción dos días antes en el Senado, en una sesión que fue la primera reunión en persona de legisladores en el Congreso en Washington desde el 27 de marzo y que se celebró cumpliendo un estricto distanciamiento y la normativa de usar tapabocas como medida precautoria.

La ley incluye 250.000 millones de dólares para un fondo de ayuda a pymes para salarios, alquileres y otros gastos; 60.000 millones para pequeños bancos que ayudan a comunidades rurales y barrios deprimidos: 60.000 millones para créditos para comercios pequeños y 100.000 millones para hospitales y para un programa nacional de test de coronavirus, detallaron medios locales.