Coronavirus en Europa, REUTERS.

España sumó el viernes 367 nuevas muertes por coronavirus, la cifra diaria más baja en 33 días, que eleva el total de víctimas fatales a 22.524, mientras el número de recuperados superó por primera vez a los contagios desde que comenzó la pandemia.

En las últimas 24 horas, 3.105 pacientes recibieron el alta médica, frente a los 2.796 nuevos casos positivos detectados con pruebas estándar PCR, según informó el Ministerio de Sanidad español.

El número total de curados ya asciende a 92.355 personas, y el de contagiados a 202.990.

"Es el primer día en el que podemos dar datos de curados superiores a los contagios", afirmó Fernando Simón, el director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias de España, quien diariamente valora la evolución de la pandemia.

Italia registró el quinto día consecutivo de descenso en la cantidad de personas positivas para coronavirus, al tiempo que confirmó las bajas en los pacientes internados y en terapia intensiva pese a volver a registrar más de 400 víctimas en un día, informó Protección Civil.

Las personas actualmente diagnosticadas con Covid-19, la enfermedad que causa el nuevo coronavirus, son 106.527, 321 menos que el jueves, lo que confirma una tendencia a la baja iniciada el lunes pasado.

De acuerdo a los datos oficiales, continúa además la disminución del número de personas internadas en habitaciones comunes y en terapia intensiva.

GENTILEZA EURONEWS.

En Francia han fallecido en las últimas 24 horas 389 personas. Algo que ha llevado a las autoridades sanitarias a recordar que la epidemia sigue siendo "masiva y severa".

Han llamado a recordar las medidas de distanciamiento físico, más laxas que en Italia Y España.

Desde el 1 de marzo hasta el 13 de abril la cifra total de fallecimientos, se ha elevado un 25 % en Francia respecto al mismo periodo del año pasado.

La decisión del como y cuando de la reapertura de la hostelería se tomará a finales de mayo.

El Reino Unido sufre de lleno el golpe de la pandemia. El número de muertes registradas tan solo en hospitales del Reino Unido por la COVID-19 aumentó este viernes en 684, por encima de los 616 comunicados el jueves.