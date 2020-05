Rocío Ocampo, víctima de aberrante femicidio.

Una joven de 25 años fue asesinada de un disparo en el rostro cuando caminaba junto a su amiga por las calles de la localidad jujeña de Yuto y por el crimen la Policía local busca intensamente a un ex novio, quien ya tenía graves antecedentes de violencia de género.

El asesinato se produjo en la noche del domingo, alrededor de las 21:30, en el barrio Estación, de esa localidad del partido de Ledesma, y tuvo como víctima a Rocío Celeste Ocampo, según informó el sitio del diario El Tribuno.

Tras un llamado telefónico, una ambulancia del servicio de emergencia local SAME se dirigió al lugar y constató la presencia del cuerpo de la joven, ya fallecida.

En el lugar se encontraba otra mujer de 29 años, quien aseguró que la chica había sido atacada de un balazo por un ex novio de la víctima cuando ambas caminaban por esa zona situada junto a unas vías.

Según indicó a la Policía, el ex novio, un joven de 24 años llamado Ricardo Núñez, se presentó ante ambas de imprevisto y ella decidió apurar el paso, para no interferir en el diálogo de la ex pareja.

En determinado momento, siempre según relató la testigo a la Policía, se dio vuelta y vio a su amiga tirada, momento en el cual Núñez le dijo: "Lamá a la ambulancia, parece que la maté", para luego darse a la fuga.

En el caso tomó intervención el ayudante fiscal Orihuela, quien ordenó el traslado del cuerpo de la joven asesinada.

Según se supo, el presunto autor del crimen había salido de prisión a fines del año pasado luego de haber cumplido una pena de tres años y medio de prisión por un caso de "lesiones sgravadas calificadas por la condición de la víctima y violencia de Género".