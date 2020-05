Coronavirus en Venezuela.

300 venezolanos llevan una semana acampados en la embajada en Santiago de Chile, solicitando ayuda para volver a casa. La crisis sanitaria del Covid-19 les ha dejado sin trabajo, ni medios para pagar el alquiler y las necesidades básicas.

Con ellos llevan valijas, bolsos y mantas mantienen la esperanza de que el Gobierno de Venezuela les ayude a regresar a su país. Entre ellos hay muchos niños pequeños y personas mayores.

"Más de trescientas personas estamos tratando de buscar una solución de repatriación desde la semana pasada, nos cuenta Armando Colmenares. Debido a la situación del coronavirus a muchos nos botaron, muchos fuimos desalojados."

"Ya llevamos dos noches que no aguantamos más", explica Jana Villa. "Aunque nos estén ayudando queremos irnos porque no tenemos empleo, estamos en la calle y no tenemos para pagar el arriendo."

Esta misma escena se dio hace unos días con ciudadanos bolivianos, lo que llevó al Ministerio de Exteriores chileno a organizar su translado hasta el norte del país, junto a la frontera con Bolivia.