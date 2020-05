El cannabis medicinal podría prevenir el Covid-19.

Según un estudio preliminar de la Universidad de Lethbridge, en Canadá, el cannabis medicinal podría a prevenir el Covid-19. Las propiedades de la planta que ya han demostrado ayudar en más de 50 patologías, como cáncer, migrañas y epilepsias, ahora se encuentra en plena investigación por la pandemia e impediría que las personas se enfermen o diseminen el coronavirus como portadores asintomáticos.

El estudio que dirige Igor Kovalchuk, profesor de Ciencias Biológicas de la mencionada casa de estudios, descubrió que algunas variedades del cannabis, con altos porcentajes de CBD, pueden inhibir el ingreso del coronavirus al organismo humano. A partir de lo que explica el grupo de científicos que lleva adelante la investigación, el Covid-19 ingresa al cuerpo por un “huésped”: se trata de ACE2, una enzima que se puede encontrar en tejidos del pulmón, mucosas, riñones y tacto gastrointestinal.

En este sentido, los científicos de la universidad canadiense sostienen que si se regulan los niveles de esta enzima en las áreas expuestas al contacto con el coronavirus, se podría reducir la vulnerabilidad y disminuir el riesgo del contagio. Esto lo sustentan luego de haber identificado 13 extractos distintos que modulan los niveles de ACE2 en esas áreas de entrada, luego de haber analizado más de 400 variedades de cannabis. “Los resultados sobre el Covid-19 provienen de nuestros estudios sobre la artritis, la enermedad de Crohn y el cáncer. Si no hay ACE2 en el tejido, el virus no puede penetrar”, le aseguró Kovalchuk al medio alemán DW.

En cuánto a la forma de utilizarlo, los investigadores prevén usar los extractos para desarrollar productos como enjuagues bucales o cremas para ayudar a la protección del organismo contra el coronavirus.

Sin embargo, cabe volver a aclarar que este estudio es preliminar, no hay pruebas definitivas y tampoco fue analizado por la comunidad científica. Hasta el momento, no hay ningún tratamiento efectivo avalado por la Organización Mundial de la Salud. Desde la Universidad de Liethbe afirman que aún faltan varios protocolos para que se desarrolle el tratamiento con cannabis. Por eso, no deben abandonarse las recomendaciones de las autoridades sanitarias sobre el coronavirus y tampoco se aconseja realizar pruebas con aceites de cannabis caseros. Esto último se debe a que los estudios de los especialistas canadienses se centran en cepas de “Cannabis Sativa” que ellos mismos desarrollaron.