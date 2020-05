EE.UU. vs China: la guerra por el origen del coronavirus, CANAL 26

Las dudas sobre el origen del coronavirus COVID-19 sigue siendo tema excluyente en Estados Unidos y China y también se ve involucrada la OMS.

En el caso del país liderado por Donald Trump, quien habla de “virus chino” que atacó al mundo, se acusa al partido comunista chino como el responsable de un virus que salió de un laboratorio y terminó expandiéndose alrededor del mundo. La respuesta asiática es que siempre informó a la OMS sobre el avance del virus en Wuhan y que los demás países no tomaron las medidas correspondientes.

Ante esto, los especialistas en Internacionales de CANAL 26, Manuel Castro y Melyna Deluchi, debatieron sobre el tema con Luis Guarnieri, argentino que vive en China.

Ante la consulta de Federico Bisutti sobre las calles y autopistas llenas de autos en China, Guarnieri aseguró: "China le pidió a la población que no salieran a las calles, por lo que esas imágenes deben ser de otra época y no de ahora. Además, tampoco es cierto que cientos de habitantes de Wuhan hayan abandonado la ciudad".

Manuel Castro planteó la pregunta sobre la aparición de nuevos casos en otros sectores de China y Guarnieri aseguró que llegan provenientes de Europa, que han contagiado en el Viejo Continente.

Además, el especialista de Canal 26 se hizo una pregunta que muchos se hacen: ¿todos viven equivocados y China es el único que conoce la verdad?. Sin duda, es una cuestión sin respuestas por el momento y que llevará mucho tiempo de debate.

También Manuel Castro cuestionó los manejos de las Naciones Unidos: "Hay muchas cosas que no se saben y se deberían saber. Ni China ni Estados Unidos son bebé de pecho. Se están jugando muchas cosas y no tiene que ver con el coronavirus. Con ese criterio, se murieron menos personas que las que mueren en China por neumonía". Guarnieri también ubicó en la misma situación al VIH, a la que calificó de "epidemia".

Por su parte, Melyna Deluchi planteó lo que afirma la OMS sobre una enfermedad endémica, es decir, que el coronavirus podría extenderse en el tiempo. También marcó la diferencia en la información que se difunde en China y lo que llega a nivel mundial, con diferencias en cantidad de muertos e infectados en el país liderado por Xi Jinping.

Ante esto, Guarnieri aseguró que las noticias que llegan a China y las que él consume son de agencias internacionales, por lo que negó ser parte de una campaña de información parcial china.

Para cerrar, Guarnieri cerró su exposición con el mensaje de mantener la cuarentena y respetar el distanciamiento para no sufrir consecuencias mayores, resaltando a las personas que sufren problemas para comer o tener un techo dónde dormir.