Invasión de cabras en California.

Unas 200 cabras pasearon por las calles de San José, en el norte de California, en los Estados Unidos. Caminaron por el asfalto y fueron grabados por un vecino. Zach Roelands, fue el joven de 23 años que realizó el video el martes por la noche.

"Esto es lo más loco que puede pasar en cuarentena", escribió el muchacho en un tuit en el que compartía el video. Después de los guanacos de Puerto Madryn, los chacales de Tel Aviv y los lobos marinos del puerto de Mar del Plata, entre tantos ejemplos de animales que pasean sin humanos cerca, ahora fue el turno de las cabras de California.

El joven explicó que las cabras estaban en una colina detrás de su casa, donde las llevan dos o tres días por año para "limpiar la hierba muerta" en la zona y disminuir los riesgos de incendio.

"Las cabras de alguna manera lograron escapar de su lugar al querer obtener algo de comida del patio trasero de mi vecino -declaró Roelands-. Se levantaron de un salto y rompieron la cerca que las contenía".

Las cabras fugitivas salieron a caminar por las calles y de paso se pusieron a comer las hierbas de los jardines delanteros de todos los vecinos, según el relato del vecino de San José. Y también allí dejaron algunos "regalitos", dijo en tono irónico Roelands .