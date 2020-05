Lula, coronavirus.

En medio de la pandemia de coronavirus que ya se cobró más de 300 mil muertes en todo el mundo, el ex presidente de Brasil Lula da Silva aseguró que “menos mal” que “la naturaleza había creado el “monstruo” covid-19 ​para mostrar la importancia de un Estado fuerte en la resolución de este tipo de crisis.

“Menos mal que la naturaleza, la naturaleza contra la voluntad de la humanidad, creó ese monstruo llamado coronavirus, porque ese monstruo está permitiendo que los ciegos vean, que empiecen a ver que sólo el Estado es capaz de solucionar determinadas crisis”, dijo Lula el martes, en una entrevista con la revista Carta Capital.

“La verdad es que tendría que haber dicho ‘lamentablemente’ antes que ‘menos mal’. Traté de usar una palabra para explicar que, la importancia del menospreciado sistema público de salud se descubre en el auge de la crisis. Pero usé una frase totalmente infeliz que no correspondía”, aseguró hoy el ex presidente, en otra entrevista que concedió, en este caso a una radio.

“Soy un ser humano movido a corazón, sé el sufrimiento que provoca la pandemia, no poder enterrar a sus parientes, no salgo de casa desde el 12. Nació mi nietita y no la fui a ver. Creo de todo corazón que mientras no haya remedio la mejor solución para no contagiarse es quedarse en casa”, añadió.

En las declaraciones del martes, Lula criticó especialmente a aquellas personas que creen que “nada que es público sirve” y que “hay que vender todo lo que es público”.

Esta semana Brasil se convirtió en el tercer país con más infectados por COVID-19 en el mundo; en apenas una semana superó a países como Italia, España y el Reino Unido. Este martes, en tanto, superó por primera vez la barrera de las 1.000 muertes diarias de coronavirus y registró 1.179, hasta un total de 17.971 desde el inicio de la pandemia, un récord en medio de una laguna institucional en el Ministerio de Salud.

La nación sudamericana suma 271.628 contagios, según el último balance oficial, solo por detrás de Estados Unidos y Rusia.