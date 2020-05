La familia celebró el alta del paciente con coronavirus.

El único paciente que estaba internado por coronavirus en terapia intensiva de la provincia, en el hospital provincial Dr. Gutiérrez, de Venado Tuerto, recibió el alta tras permanecer 52 días con respirador artificial. Un cerrado y conmovedor aplauso del personal médico, familiares y amigos fue el marco de la escena que vivió Héctor Chiriotto, oriundo de Elortondo, al salir del nosocomio público en el mediodía de ayer.

El 1º de abril ingresó con los síntomas de Covid-19 y tras doce días fue necesario darle asistencia mecánica respiratoria, la que debió llevar en los últimos 40 días, ya que el cuadro clínico se había agravado.

Chiriotto contrajo el virus en un viaje al exterior junto a su mujer y otras parejas amigas. Al regresar a Elortondo, Héctor cumplió con el aislamiento preventivo y eso impidió que contagiara. De todos modos, los síntomas de coronovirus fueron más notorios, hasta que el 1º de abril lo trasladaron al Hospital Gutiérrez, donde a las pocas horas fue asistido mecánicamente.

"Fue un trabajo arduo de todo el personal médico para llegar a este desenlace tan emotivo y positivo que se vivió al retirarse con el alta médica después de más de 50 días de internación", contó el director del nosocomio público, Daniel Alzari en diálogo con este diario. A la vez que destacó que "nadie de la decena de trabajadores que lo atendió, entre médicos, enferemeros, camilleros y personal de limpieza se contagió".

Chiriotto era el único paciente del departamento General López (18 casos positivos) que fue internado a causa del Covid-19, ya que los restantes que presentaban síntomas (los otros 3 de Elortondo, 12 de Venado, 1 en Firmat y 1 en Sancti Spíritu) salieron adelante con aislamiento domiciliario.

Dos semanas atrás le realizaron un test para corroborar si seguía con el virus y en los dos últimos testeos corroboraron que ya no quedaban rastros, más allá de seguir internado y mantener un respirador.