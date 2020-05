Hinchas de River.

El club River Plate celebra hoy sus 119 años y para festejarlo la entidad de Núñez publicó un video en el cual repasa los momentos históricos con el relato del entrenador Marcelo Gallardo.



"En cada cumpleaños pedimos nuestros deseos", señaló Gallardo en el inicio del mencionado video que la institución subió a su cuenta oficial de la red social Twitter mientras se ve la imagen de una vela encendida.

En tanto, el técnico continuó relatando: "Lo que nadie te dice es que estos no llegan solos, hay que salir a buscarlos, como hizo aquel grupo de trabajadores que juntos en un día como hoy se unieron detrás de un deseo: formar un club. Y formaron el club más grande de todos".



"Ese deseo inspiró a otros a ser mejores convirtiéndose en una verdadera máquina. Nunca pararon hasta conseguirlo. Cuando el deseo se hace esperar por mucho tiempo después de nunca bajar los brazos, la conquista se transforma en leyenda Hay deseos de mil colores, de hazañas y de epopeyas que buscamos repetir en la memoria. De príncipes y héroes y de chicos que se vuelven gigantes", expresó Gallardo.





Tras recordar una parte linda de la historia, se le dedicó una parte al descenso a la Primera B Nacional, pero con un mensaje alentador.



"Pero también hay momentos que jamás deseamos, momentos de meterse en el barro para salir más fuertes. Más fuertes que nunca", cuenta Gallardo mientras dejan atrás las imágenes del descenso y se van sucediendo uno a uno todos los logros conseguidos por River en los últimos años.

Luego con la imagen de fondo del épico gol de Gonzalo Martínez y el logro de la Copa Libertadores tras vencer a Boca en Madrid, Gallardo comentó: "Y aunque digan que si lo contás en voz alta no se cumplen, algunos deseos hay que gritarlos porque cuando creés lográs lo que ni siquiera te habían animado a soñar".



Finalmente, el propio entrenador dio su saludo en el video: "Felices 119 años a mi querido River Plate. Gracias (poniéndose la mano en el corazón)".

El valor de referencia de mercado del plantel, de acuerdo al prestigioso sitio internacional Transfermarkt, es de 114.100.000 euros. Y es el único club argentino que figura en el top 100 de este rubro en el mundo.

El presupuesto anual de la institución ronda los 7 mil millones de pesos, un paquete económico más grande que el que se maneja en varios municipios de la Argentina. Por citar algunos ejemplos, los de San Miguel (6.500 millones), Esteban Echeverría (4.600), Morón (5.000), Hurlingham (4.200), Florencio Varela (3.300) e Ituzaingó (2.500), distritos del conurbano bonaerense.

Son 140 mil los socios de la entidad, incluyendo todas las categorías y la comunidad Somos River, que dejan en la tesorería del club mensualmente unos 90 millones de pesos, el 21 por ciento de los ingresos totales. Otros porcentajes altos provienen de la transferencia de jugadores (25%), abonos y venta de entradas (17%) y sponsors (15%).