Los primeros resultados de los test serológicos masivos realizados a la población de la localidad madrileña de Torrejón de Ardoz dieron resultados sorprendentes, pues apuntan una inmunidad del 20 % al coronavirus covid-19.

Es decir, uno de cada cinco habitantes podría haber pasado o estar pasando la enfermedad, el doble de la seroprevalencia estimada en la comunidad de Madrid.

Los test se están realizando en contra de la opinión del gobierno español, que ha amenazado al municipio con sanciones por no cumplir el objetivo común.

Uno de los argumentos de los expertos contra estos test masivos es el riesgo de que la población baje la guardia si piensa que está inmunizada, sin saber en qué condiciones y por cuánto tiempo.

En los primeros tres días, más de 50.000 habitantes de Torrejón acudieron a las 10 carpas instaladas para realizarse este test rápido que mide dos anticuerpos. Uno indica que la enfermedad ya se ha pasado.

En este segundo caso, positivo en el 3 % de los pacientes, la persona debe someterse a otra prueba, PCR, más fiable.