Bacterias sintéticas analizadas para combatir el coronavirus.

Los científicos europeos en el Centro de Regulación Genómica de Barcelona llevan años estudiando. Investigan bacterias del género mycoplasma para poder desarrollar vacunas contra enfermedades respiratorias, principalmente en animales, pero también en humanos.

A través de avanzados métodos de investigación en biología han podido desarrollar bacterias sintéticas. Los científicos de este proyecto de investigación europeo creen que la mismas mismas herramientas podrían llevarles a desarrollar vacunas contra la COVID-19, utilizando las proteínas del coronavirus como antígenos.

"Una estrategia es usar estas proteínas víricas, con el fin de entrenar a nuestro sistema inmune, para que produzca estos anticuerpos y cuando llegue el virus lo pueda eliminar", asegura María Lluch- Senar, doctora en biotecnología e investigadora del centro.

Noticias relacionadas

El problema, según explica la bióloga, es que producir estas proteínas es un proceso muy costoso y, algunas veces, no es solo una proteína del virus la que interesa a los investigadores para generar anticuerpos en su contra, sino varias diferentes.

Bacterias sintéticas y no patógenas fueron diseñadas en este centro para generar estímulos de los sistemas inmunitarios de animales. Una vez que un microorganismo es comprendido y creado, el lenguaje universal del ADN hace posible que esa información pueda ser utilizada en otras aplicaciones biológicas.

"Tenemos un producto para matar bacterias que infectan el pulmón humano. La idea ahora es expresar proteínas del virus en esta bacteria que se unan al receptor de las células pulmonares humanas e impidan que el virus pueda entrar", sintetiza Luis Serrano, director del centro.

Además asegura que el coronavirus ha llegado para quedarse y no va a desaparecer. "Habrá que vacunarse como con la gripe, todos los años. Habrá que tener herramientas para combatirlo cuando tengas la infección y esta podría ser una de ellas".

Los científicos creen que su saber-hacer sobre biología sintética podría producir resultados en algunas líneas de investigación en unos 18 meses.