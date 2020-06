VIDEO: roban de la Dirección General de Rentas de Corrientes más de un millón de pesos

Captura de video del robo.

Más de un millón de pesos fueron robados de la sede de la Dirección General de Rentas (DGR) de Corrientes y por el hecho buscan a dos hombres cuyas imágenes fueron captadas por un video que se viralizó en redes sociales, informaron fuentes policiales.





El robo fue confirmado por el ministro de Seguridad de la provincia, Juan José López Desimoni, quien si bien no brindó información respecto del monto sustraído por los ladrones, fuentes vinculadas a la investigación indicaron que el monto superaría el millón de pesos.





El hecho se produjo en el edificio de la DGR ubicado en avenida Juan Pujol al 2300 de la ciudad de Corrientes, pasadas las tres de la madrugada, informaron voceros policiales.





Durante el día se viralizó un video sobre el caso, en el que se ve a dos hombres cometiendo el delito, y las fuentes confirmaron su veracidad.

"Habrían ingresado por una ventana, no hay detalles, se está investigando", precisó el ministro López Desimoni en declaraciones a la prensa y agregó que el hecho se advirtió por el sonido de una alarma.





Por su parte, el gobernador Gustavo Valdés se refirió al tema y señaló que debido a la pandemia, “no se puede depositar en el banco, no existen medios electrónicos y fue la recaudación del día”.

“Llama la atención el robo y la modalidad, no voy a adelantar nada, vamos a dejar a la Policía y la Justicia que investigue, pero llama la atención”, concluyó el mandatario provincial.