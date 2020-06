Alberto Fernández en La Rioja: "El rescate de Vicentín es un acto de necesidad económica"

Viaje de Alberto Fernández a La Rioja

El presidente Alberto Fernández canceló su visita a la provincia de Catamarca, luego de que se confirmara el caso positivo en coronavirus del intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, ya que algunos integrantes de la comitiva habían estado en contacto con el jefe comunal.

Según se supo de fuentes oficiales, la decisión se tomó antes de emprender el viaje de La Rioja a Catamarca, ya que el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, estuvo este miércoles con Insaurralde.

La confirmación llegó a través de un video de Alberto Fernández, quien confirmó que dialogó con el gobernador Raúl Jalil y ambos decidieron la cancelación del viaje.

Your browser does not support the video element.

Catamarca no registró hasta el momento casos de coronavirus, por lo que el Gobierno decidió no arriesgar esa situación sanitaria y cancelar la visita.

El resultado positivo de Insaurralde se conoció este viernes poco antes de las 15:00, cuando el Presidente se encontraba en pleno acto de reapertura de una fábrica en La Rioja, junto a Arroyo, el gobernador Ricardo Quintela y varios ministros del Gabinete.

El Ministerio de Salud evaluaba por estas horas la posibilidad de que los funcionarios nacionales también se realicen el tests de COVID-19, supo se supo de fuentes oficiales.